Подмосковье 29 ноября 2022, 21:49 Энергетики Подмосковья запустили новую подстанцию в Сергиевом Посаде

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Новую трансформаторную подстанцию в микрорайоне Семхоз Сергиева Посада ввели в эксплуатацию. Объект построили для повышения надежности электроснабжения микрорайона.

Новая трансформаторная подстанция мощностью 6/0,4 кВ находится на 2-й Московской улице в Сергиевом Посаде. Она обеспечивает электроснабжение потребителей, проживающих в районе улице микрорайоне Семхоз (около 100 человек).

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«В инвестиционные программы включены самые проблемные участки городских округов. В рамках программы производится строительство новых линий электропередач и новых трансформаторных подстанций, для улучшения качества, надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, реконструкция электрических сетей (замена устаревшего и изношенного оборудования электрических сетей, реконструкция воздушных линий). Более 12 миллиардов средств рассчитано потратить до 2025 года на реализацию инвестиционной программы, совместно с электросетевыми организациями „Россети Московский регион“ и „Мособлэнерго“», — рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

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В 2022 году Сергиево-Посадский филиал «Мособлэнерго» демонтировал устаревшую подстанцию с силовым трансформатором 100 кВА. В этом районе была построена подстанция с трансформатором 160 кВА. Кроме того, здесь проложили кабельные линии электропередачи 6 кВ и 0,4 кВ общей протяженностью 180 метров для перераспределения нагрузок в сетях.

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