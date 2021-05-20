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    20 мая 2021, 13:00

    Энергетики Подмосковья ввели режим повышенной готовности из-за грозы и дождя

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    После 12:00 энергетики Подмосковья перешли в режим повышенной готовности из-за ожидающихся проливных дождей, грозы и порывистого ветра. Из-за непогоды есть риск возникновения неполадок в электросетях, поэтому к дежурству привлекли сотни бригад.

    Энергетики Подмосковья ввели режим повышенной готовности из-за грозы и дождя | Изображение 1

    Об этом сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он уточнил, что режим повышенной готовности ввели на всей территории обслуживания «Мособлэнерго».

    Несмотря на эпидемическую ситуацию, энергетики продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение

    Александр Самарин.

    К дежурству привлекли 218 бригад. Компания располагает 764 специальными машинами, включая 68 передвижных дизельных электростанций.

    А компания «Россети Московский регион» пока что работает в штатном режиме, но при необходимости готова в любое время перевести филиалы в режим повышенной готовности.

    Для жителей круглосуточно работает телефонная линия 8 (800) 700-40-70. Звонок бесплатный.

    Сообщать обо всех отключениях электричества и замеченных повреждениях можно по единому бесплатному телефону кол-центра «Мособлэнерго»: 8 (495) 99-500-99.

    Обо всех аварийных отключениях можно сообщать, позвонив в ЕДДС своего городского округа.