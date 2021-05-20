Энергетики Подмосковья ввели режим повышенной готовности из-за грозы и дождя

После 12:00 энергетики Подмосковья перешли в режим повышенной готовности из-за ожидающихся проливных дождей, грозы и порывистого ветра. Из-за непогоды есть риск возникновения неполадок в электросетях, поэтому к дежурству привлекли сотни бригад.

Об этом сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он уточнил, что режим повышенной готовности ввели на всей территории обслуживания «Мособлэнерго».

Несмотря на эпидемическую ситуацию, энергетики продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение Александр Самарин.

К дежурству привлекли 218 бригад. Компания располагает 764 специальными машинами, включая 68 передвижных дизельных электростанций.

А компания «Россети Московский регион» пока что работает в штатном режиме, но при необходимости готова в любое время перевести филиалы в режим повышенной готовности.

Для жителей круглосуточно работает телефонная линия 8 (800) 700-40-70. Звонок бесплатный.

Сообщать обо всех отключениях электричества и замеченных повреждениях можно по единому бесплатному телефону кол-центра «Мособлэнерго»: 8 (495) 99-500-99.

Обо всех аварийных отключениях можно сообщать, позвонив в ЕДДС своего городского округа.