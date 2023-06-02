Подмосковье 02 июня 2023, 20:05 Энергетики Подмосковья ввели режим повышенной готовности из-за предстоящего ливня

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В Московской области до 21:00 местами ожидаются ливни, гроза, град, шквалистый ветер с порывами 15-20 метров в секунду. Из-за этого энергетики региона перешли в режим повышенной готовности, сообщили в министерстве энергетики Подмосковья.

К устранению последствий непогоды подготовились 275 бригад, 764 единицы спецтехники, включая 75 передвижных дизельных электростанций.

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«Сегодня энергетики Подмосковья имеют все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии. В случае возникновения технологических нарушений на сетях электроснабжения, продолжительность восстановительных работ не будет превышать двух часов», — сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

При отключении электроэнергии следует звонить на горячую линию Мособлэнерго: 8(495)99-500-99, а также на «Светлую линию» Россетей: 8(800)220-0-220 или по телефонам единой диспетчерской службы вашего городского округа.

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