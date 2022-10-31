Энергетики Подмосковья ввели режим повышенной готовности из-за непогоды | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 11:13 Энергетики Подмосковья ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

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Порывы ветра до 20 метров в секунду отмечаются в Подмосковье 31 октября, в понедельник. Для быстрого устранения возможных аварий энергетики сформировали 718 бригад, которые обеспечат надежность электроснабжения региона.

На всей территории обслуживания сетей компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» введен режим повышенной готовности. Для быстрого проведения аварийно-восстановительных работ подготовлены 718 бригад в разных городских округах. На обрывы проводов готовы реагировать 2857 единиц спецтехники, а 192 передвижные генераторные установки смогут в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

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«Введение режима повышенной готовности позволяет повысить скорость реагирования на возможные технологические нарушения, связанные с непогодой, и сократить время восстановительных работ», — объяснил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

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Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях можно по единому бесплатному телефону 8-800-700-40-70, а также по единому бесплатному телефону 8 (495) 99-500-99.

С начала года в Подмосковье построили 27 новых трансформаторных подстанций. Еще 29 объектов реконструировали. Губернатору Андрею Воробьеву доложили о проведенных работах, которые сделали электроснабжение региона еще надежнее.