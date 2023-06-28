Подмосковье 28 июня 2023, 17:41 Энергетики Подмосковья ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

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«Мособлэнерго» ввело режим повышенной готовности в связи с изменениями погоды. В течение суток в Подмосковье ожидается высокая температура воздуха, сильный ветер и возможное прохождения грозового фронта.

непогоды привлекут 275 бригад и 764 машины, в том числе 75 передвижных дизельных электростанций.

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«Сегодня энергетики Подмосковья имеют все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии. В случае возникновения технологических нарушений на сетях электроснабжения, продолжительность восстановительных работ не будет превышать двух часов», — сказал глава ведомства Александр Самарин.

При отключении электричества жители могут позвонить на горячую линию «Мособлэнерго» 8(495)99-500-99, на «Светлую линию» «Россетей» 8(800)220-0-220 или по телефону единой диспетчерской службы округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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