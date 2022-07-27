Энергетики Подмосковья ввели режим повышенной готовности

В Подмосковье решили на протяжении суток ввести «желтый» уровень погодной опасности. В регионе будет высокая температура воздуха, шквалистый ветер до 20 метров в секунду, возможно прохождение грозового фронта.

На этом фоне Мособлэнерго ввело режим повышенной готовности. На оперативное устранение последствий непогоды привлекаются 275 бригад, 764 единицы спецтехники, включая 75 передвижных дизельных электростанций общей мощностью 14 МВт. «Россети Московский регион» будут работать в обычном режиме.

«Сегодня энергетики Подмосковья имеют все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии. В случае возникновения технологических нарушений на сетях электроснабжения, продолжительность восстановительных работ не будет превышать двух часов», — сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Если вдруг в доме отключится электричество, можно сразу же позвонить на горячую линию Мособлэнерго по телефону 8(495)99-500-99, на «Светлую линию» Россетей 8(800)220-0-220 или по телефонам единой диспетчерской службы каждого конкретного городского округа.