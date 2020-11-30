Энергетики Подмосковья до конца года установят 20 зарядок для электротраспорта

АО «Мособлэнерго» до конца 2020 года собирается установить 20 зарядных станций для электротранспорта в Московской области. Компания стала участником проекта «Инфраструктура электротранспорта», в рамках которого в Подмосковье устанавливаются станции для зарядки электромобилей.

АО «Мособлэнерго» в апреле 2020 года заключило договор на покупку очередной партии зарядных станций для электромобилей. Монтаж и запуск ЭЗС запланированы на 2020 год в 19 муниципальных округах. Среди них: Подольск, Люберцы, Дзержинский, Клин, Дмитров, Фрязино, Лобня, Реутов, Солнечногорск, Красногорск, Истра, Одинцово, Химки, Краснознаменск, Электросталь, Ступино, Раменское, Сергиев Посад, Щелково (деревня Оболдино). Об этом сообщило пресс-служба компании.

Часть электрозарядных станций уже готовы к использованию. Список адресов формировался по результатам опроса жителей о расширении зарядной инфраструктуры электротранспорта во дворах многоквартирных домов Подмосковья. Исследование проводилось на официальном сайте Министерства энергетики Московской области.

Источник фото: пресс-служба АО «Мособлэнерго»

На территории Московской области работают 188 электрозарядных станций, которые обслуживает АО «Мособлэнерго». Зарядки установлены в Балашихе, Воскресенске. Видном, Домодедове, Дубне, Егорьевске, Жуковском, Зарайске, Истре, Кашире, Клину, Котельниках, Красногорске, Луховицах, Люберцах, Мытищах, Наро-Фоминске, Озерах, Пущине, Реуте, Серпухове, Фрязине, Химках, Чехове, Электрогорске, Электростале, Можайске, Одинцове, Павловском Посаде, Пушкино, Раменском, Сергиевом Посаде, Щелкове. АО «Мособлэнерго» планирует в 2021 году установить на территории Подмосковья 79 электрозарядных станций.

Ими могут бесплатно пользоваться не только владельцы электротранспорта, но и те, у кого есть электрические самокаты и велосипеды. Управление станцией осуществляется с помощью бесплатного мобильного приложения «Зарядки Мосэнергосбыт», которое можно скачать в Google Play и App Store.

На каждой электрозарядной станции есть телефон технической поддержки и подробная инструкция по установке мобильного приложения и использованию станции.