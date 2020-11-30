Энергетики Подмосковья до конца года установят 20 зарядок для электротраспорта
АО «Мособлэнерго» в апреле 2020 года заключило договор на покупку очередной партии зарядных станций для электромобилей. Монтаж и запуск ЭЗС запланированы на 2020 год в 19 муниципальных округах. Среди них: Подольск, Люберцы, Дзержинский, Клин, Дмитров, Фрязино, Лобня, Реутов, Солнечногорск, Красногорск, Истра, Одинцово, Химки, Краснознаменск, Электросталь, Ступино, Раменское, Сергиев Посад, Щелково (деревня Оболдино). Об этом сообщило пресс-служба компании.
Часть электрозарядных станций уже готовы к использованию. Список адресов формировался по результатам опроса жителей о расширении зарядной инфраструктуры электротранспорта во дворах многоквартирных домов Подмосковья. Исследование проводилось на официальном сайте Министерства энергетики Московской области.
На территории Московской области работают 188 электрозарядных станций, которые обслуживает АО «Мособлэнерго». Зарядки установлены в Балашихе, Воскресенске. Видном, Домодедове, Дубне, Егорьевске, Жуковском, Зарайске, Истре, Кашире, Клину, Котельниках, Красногорске, Луховицах, Люберцах, Мытищах, Наро-Фоминске, Озерах, Пущине, Реуте, Серпухове, Фрязине, Химках, Чехове, Электрогорске, Электростале, Можайске, Одинцове, Павловском Посаде, Пушкино, Раменском, Сергиевом Посаде, Щелкове. АО «Мособлэнерго» планирует в 2021 году установить на территории Подмосковья 79 электрозарядных станций.
Ими могут бесплатно пользоваться не только владельцы электротранспорта, но и те, у кого есть электрические самокаты и велосипеды. Управление станцией осуществляется с помощью бесплатного мобильного приложения «Зарядки Мосэнергосбыт», которое можно скачать в Google Play и App Store.
На каждой электрозарядной станции есть телефон технической поддержки и подробная инструкция по установке мобильного приложения и использованию станции.