Подмосковье 07 марта 2023, 13:40 Энергетики Подмосковья усилят контроль за надежностью электроснабжения в Международный женский день

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«Мособлэнерго» обеспечит потребителей надежным электроснабжением в Международный женский день. Для этого с 8 по 9 марта 2023 года руководители компании и оперативно-ремонтный персонал выйдут на круглосуточные дежурства.

Кроме того, с 08:00 часов 8 марта до 08:00 часов 9 марта в «Мособлэнерго» отменяются все плановые ремонтные работы и переключения. Исключение составляют мероприятия, связанные с ликвидацией технологических нарушений на сетях.

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В Министерстве энергетики Подмосковья сообщили, что сетевые организации провели внеплановые проверки электросетей, усилили меры пожарной и антитеррористической безопасности. Отмечается, что для оперативного устранения аварий на круглосуточном дежурстве в «Мособлэнерго» находится 66 бригад, а при вводе режима повышенной готовности дополнительно привлекаются 303 бригады.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, министр энергетики России Николай Шульгинов и генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин запустили новую электрическую подстанцию «Тютчево» в Пушкино. Ее построили менее чем за полтора года.

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