Энергетики Подмосковья усилят контроль за надежностью электричества 23 февраля
Дополнительные меры для надежности электроснабжения предусмотрят в Подмосковье с 23 по 24 февраля. Бригады «Мособлэнерго» будут дежурить круглосуточно.
Задача — обеспечить качественное электроснабжение в День защитника Отечества, когда по всему Подмосковью проведут множество праздничных программ и концертов.
От «Мособлэнерго» к дежурству привлекут бригады, которые в случае необходимости смогут оперативно отреагировать на сбои и устранить их.
Для обеспечения максимальной надежности с 8:00 23 февраля до 8:00 24-го в „Мособлэнерго“ отменят плановые ремонты и переключения
«Мособлэнерго».
Для оперативного устранения недочетов будут дежурить 63 бригады «Мособлэнерго». При вводе режима повышенной готовности дополнительно смогут привлечь 275.
Вместе с тем компания задействует 764 единицы спецтехники, включая 68 передвижных дизельных электростанций.
Ранее Подмосковье включили в топ-10 регионов по качеству работы электросетей в России.
Сбоев электричества в Московской области стало на четверть меньше в 2021-м, в том числе благодаря цифровизации.
В регионе работает Единый центр управления электросетями. Важность совершенствования этого направления подчеркнул ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.