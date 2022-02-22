Энергетики Подмосковья усилят контроль за надежностью электричества 23 февраля

Дополнительные меры для надежности электроснабжения предусмотрят в Подмосковье с 23 по 24 февраля. Бригады «Мособлэнерго» будут дежурить круглосуточно.

Задача — обеспечить качественное электроснабжение в День защитника Отечества, когда по всему Подмосковью проведут множество праздничных программ и концертов.

От «Мособлэнерго» к дежурству привлекут бригады, которые в случае необходимости смогут оперативно отреагировать на сбои и устранить их.

Для обеспечения максимальной надежности с 8:00 23 февраля до 8:00 24-го в „Мособлэнерго“ отменят плановые ремонты и переключения «Мособлэнерго».

Для оперативного устранения недочетов будут дежурить 63 бригады «Мособлэнерго». При вводе режима повышенной готовности дополнительно смогут привлечь 275.

Вместе с тем компания задействует 764 единицы спецтехники, включая 68 передвижных дизельных электростанций.

Ранее Подмосковье включили в топ-10 регионов по качеству работы электросетей в России.

Сбоев электричества в Московской области стало на четверть меньше в 2021-м, в том числе благодаря цифровизации.

В регионе работает Единый центр управления электросетями. Важность совершенствования этого направления подчеркнул ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.