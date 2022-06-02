Энергетики Подмосковья провели уроки электробезопасности для детей ЛДНР

Специалисты компании «Россети Московский регион» провели серию уроков электробезопасности в пунктах временного размещения беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Занятия проводились в рамках благотворительной акции «Доброе электричество — детям!» и были посвящены Дню защиты детей, а также началу летних каникул. Министерство социального развития Подмосковья оказало помощь в проведении уроков.

Энергетики рассказали ребятам, как соблюдать правила электробезопасности и обращаться с электроприборами дома, как вести себя вблизи энергообъектов.

Дети узнали, почему важно обращать внимание на предупреждающие знаки на трансформаторных подстанциях и опорах воздушных линий. Детям рассказали, чем опасны рыбалка, игры и разведение костров под линиями электропередачи.

На уроках ребята посмотрели обучающий мультфильм. Особенно обрадовала ребят возможность примерить защитные диэлектрические перчатки и каски и подержать в руках рабочие инструменты, которыми пользуются энергетики.

Более 200 школьников в возрасте от 7 до 17 лет приняли участие в занятиях. Это дети из пунктов временного размещения, организованных в оздоровительных лагерях Подольска, Шатуры, Пушкино и других населенных пунктов.