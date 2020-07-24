Энергетики Подмосковья подключат школы к инженерным сетям ко Дню знаний

Работы идут, несмотря на сложившуюся неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку, вызванную пандемией коронавируса.

В первом полугодии 2020 года в эксплуатацию введены шесть объектов, которые социально значимы для Московской области, говорится в сообщении.

В новую школу в деревне Дрожжино Ленинского округа пойдут 550 учеников. В четырехэтажном здании обустроены учебные классы, лаборатории и мастерские, столовая с обеденным залом на 242 места, спортивный и актовый залы, библиотека с медиатекой, административные и вспомогательные помещения.

На улице Кудаковского в Балашихе построена пристройка начальной школы на 300 мест к средней образовательной школе № 2. Ее возвели в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» за счет средств регионального и муниципального бюджетов. В новом трехэтажном корпусе обустроили помещения для начальной школы, актовый и спортивный залы, пищевой блок. Он соединен с основным зданием учебного заведения теплым переходом.

Кроме того, в 2020 году появилась пристройка к зданию средней школы № 7 на Задорожной улице в Ивантеевке. Благодаря ей в образовательное учреждение пойдут еще 200 учеников.

В микрорайоне Болшево Королева построена школа на 660 мест. В ней разместятся учебные классы, актовый зал, библиотека с медиатекой, спортивный и обеденный залы, медицинский пункт.

Помимо этого возведена пристройка на 275 мест к зданию школы в Медвежьих Озерах городского округа Щелково. Дополнительное помещение сделали за счет бюджетных средств Московской области и Щелковского района, оно рассчитано на 275 мест.

Дом культуры в поселке имени Цюрупы Воскресенского городского округа введен в эксплуатацию в марте 2020 года. В нем обустроены залы хореографии и ритмики, изостудия, музыкальная гостиная и концертный зал. Дом культуры рассчитан на 280 посетителей.