Энергетики Подмосковья подготовили классы к ЕГЭ

Специалисты «Россети Московский регион» подготовились к проведению государственных экзаменов в школах.

Энергетики обеспечат надежную и бесперебойную работу энергообъектов, которые снабжают электричеством пункты проведения экзаменов (ППЭ) государственной итоговой аттестации (ГИА). Всего в зоне ответственности компании более 600 таких пунктов.

Очередной период сдачи экзаменов стартует 20 мая. Работать на обеспечении электроэнергией ППЭ будут 254 бригады энергетиков, 286 единиц специальной техники и 409 резервных источников снабжения электрической энергией.

«В рамках подготовки к началу ГИА проводятся внеплановые обследования электротехнического оборудования питающих центров и линий электропередачи, обеспечивающих энергоснабжение ППЭ. В дни проведения экзаменов работа электросетевых объектов, от которых запитаны образовательные учреждения, будет взята под особый контроль», — отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Самарин подчеркнул, что для организации бесперебойного электроснабжения учреждений образования в дни экзаменов определены места возможного присоединения передвижных резервных источников электроснабжения (РИСЭ), которые вместе с оперативно-выездными бригадами будут дежурить в непосредственной близости к школам.

На период проведения экзаменов введен запрет на плановые работы и переключения на центрах питания и в распределительных сетях, обеспечивающих электроснабжение образовательных учреждений.