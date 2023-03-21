Подмосковье 21 марта 2023, 12:40 Энергетики Подмосковья подготовили 90 насосных станций к весеннему половодью Мособлэнерго

Читать 360tv в

Специалисты «Мособлэнерго» подготовили оборудование к весеннему половодью 2023 года. Так, в порядок привели 90 насосных станций. В полной готовности находятся 303 аварийно-восстановительные бригады, а также 534 машины.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что для обеспечения надежной работы электросетевых объектов во время половодья энергетики проверили техническое состояние оборудования в зонах, подверженных подтоплению. Также утвердили план мероприятий и создали специальную комиссию по контролю над проводимыми работами.

Реклама

Кроме того, сотрудники «Мособлэнерго» проверят исправность технического состояния насосов, спецтехники, машин, механизмов и оценят готовность подъездных путей для оперативной ликвидации возможных аварийных повреждений электросетевых объектов.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев, министр энергетики России Николай Шульгинов и генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин запустили новую электрическую подстанцию «Тютчево» в Пушкино. Ее построили менее чем за полтора года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».