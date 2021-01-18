Энергетики Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за погоды

Подмосковные электросетевые компании перешли на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды в регионе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Режим повышенной готовности ввели несколько крупных электросетевых компаний Московской области. Из-за сильного мороза и возможного сильного ветра не исключены падение деревьев и обрывы линий электропередачи. Чтобы быстро устранять возможные перебои, восстановительные бригады находятся в режиме готовности.

На особый режим работы перешли «Россети Московский регион» в филиале «Южные электрические сети». Он действует с 18 января. Режим повышенной готовности ввели и в филиале «Восточные электрические сети».

АО «Мособлэнерго» ввело режим повышенной готовности 16 января. Он до сих пор действует на всех объектах компании.

«Энергетики в сложившейся эпидемической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики переведены в режим повышенной готовности. Более 700 аварийно-восстановительных бригад готовы оперативно устранять нарушения в электроснабжении», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он добавил, что ведомство постоянно информирует компании, спасателей и администрации округов о погодных условиях, а также держит ситуацию под контролем.

Компания «Россети Московский регион» подготовила 443 бригады и 2726 единиц спецтехники для устранения возможных перебоев.

АО «Мособлэнерго» сформировало 215 аварийно-восстановительных бригад, 796 единиц спецтехники для устранения чрезвычайных происшествий.

При необходимости энергетики оперативно подадут электроэнергию на социально значимые и жизненно важные объекты региона на период проведения ремонтно-восстановительных работ.

Сообщить об аварийных отключениях можно в единую диспетчерскую службу своего округа. Для населения круглосуточно работает «Светлая линия» 8 (800) 700-40-70 (звонок бесплатный). Телефон горячей линии «Мособлэнерго»: 8 (800) 550-00-55.