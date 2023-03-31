Подмосковье 31 марта 2023, 16:45 Энергетики Подмосковья перешли на усиленный режим работы в период половодья Россети Московский регион

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Энергетики Подмосковья перешли на усиленный режим работы на фоне роста уровня воды на Оке и Клязьме, а также в устье реки Москвы у Коломны. Данные меры позволят обеспечить стабильную работу объектов топливно-энергетического комплекса в паводковый период.

В это время энергетики усилят контроль за участками газопроводов, где были случаи пучения грунтов, подготовят электросетевые и газораспределительные комплексы Московской области к работе в условиях весеннего половодья, проконтролируют уровень максимальных вод в поймах рек у опор линий электропередачи, а также обеспечат наличие насосов и спецтехники.

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«В период паводка нами обеспечивается постоянный контроль состояния электросетевых объектов, находящихся в зонах повышенного риска. В случае возникновения нештатных ситуаций принимаются меры для их устранения и обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Компания «Мособлэнерго» взяла на особый контроль подстанции, расположенные в Павловском Посаде, Домодедове, Красногорске, Мытищах, Раменском, Сергиевом Посаде, Щелкове и Луховицах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о большой программе ремонта теплосетей в Химках.

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