31 марта 2023, 16:45
Энергетики Подмосковья перешли на усиленный режим работы в период половодья
Энергетики Подмосковья перешли на усиленный режим работы на фоне роста уровня воды на Оке и Клязьме, а также в устье реки Москвы у Коломны. Данные меры позволят обеспечить стабильную работу объектов топливно-энергетического комплекса в паводковый период.
В это время энергетики усилят контроль за участками газопроводов, где были случаи пучения грунтов, подготовят электросетевые и газораспределительные комплексы Московской области к работе в условиях весеннего половодья, проконтролируют уровень максимальных вод в поймах рек у опор линий электропередачи, а также обеспечат наличие насосов и спецтехники.
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«В период паводка нами обеспечивается постоянный контроль состояния электросетевых объектов, находящихся в зонах повышенного риска. В случае возникновения нештатных ситуаций принимаются меры для их устранения и обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
Компания «Мособлэнерго» взяла на особый контроль подстанции, расположенные в Павловском Посаде, Домодедове, Красногорске, Мытищах, Раменском, Сергиевом Посаде, Щелкове и Луховицах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о большой программе ремонта теплосетей в Химках.
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Электричество
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