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    06 июня 2022, 15:17

    Энергетики Подмосковья отремонтировали свыше 180 километров сетей с начала года

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Свыше 180 километров электросетей отремонтировали в Подмосковье с начала года. Это часть большой работы по подготовке к осенне-зимнему периоду.

    Энергетики Подмосковья отремонтировали свыше 180 километров сетей с начала года | Изображение 1

    Работу выполнили сотрудники компании «Россети Московский регион». Завершили весь объем, запланированный на первый квартал.

    Это подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он уточнил, что необходимо выполнять техническое обслуживание ровно в срок.

    От состояния электросетей зависит надежность электроснабжения потребителей, стабильная работа значимых объектов и предприятий

    Александр Самарин.

    Кроме того, с начала года расчистили от мусора 280 гектаров просек. Это особенно важно в преддверии пожароопасного и грозового периода.

    Сбои электричества в Подмосковье сократились на четверть, в том числе благодаря цифровому управлению.

    Ранее стало известно, что по поручению губернатора региона Андрея Воробьева все дачники Московской области получат надежное электроснабжение к 2024 году.