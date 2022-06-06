Энергетики Подмосковья отремонтировали свыше 180 километров сетей с начала года

Свыше 180 километров электросетей отремонтировали в Подмосковье с начала года. Это часть большой работы по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Работу выполнили сотрудники компании «Россети Московский регион». Завершили весь объем, запланированный на первый квартал.

Это подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он уточнил, что необходимо выполнять техническое обслуживание ровно в срок.

От состояния электросетей зависит надежность электроснабжения потребителей, стабильная работа значимых объектов и предприятий Александр Самарин.

Кроме того, с начала года расчистили от мусора 280 гектаров просек. Это особенно важно в преддверии пожароопасного и грозового периода.

Сбои электричества в Подмосковье сократились на четверть, в том числе благодаря цифровому управлению.

Ранее стало известно, что по поручению губернатора региона Андрея Воробьева все дачники Московской области получат надежное электроснабжение к 2024 году.