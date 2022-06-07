Энергетики Подмосковья отремонтировали сети трех СНТ Орехово-Зуевского городского округа

Минэнерго Подмосковья реализует программу консолидации электросетей садоводческих и дачных некоммерческих объединений. В мае Мособлэнерго приняло на баланс электрические сети СНТ «Дружба», «Березка» и «Метрополитен» Орехово-Зуевского городского округа.

Эти объекты обеспечивают электроэнергией свыше 800 дачных участков, сказано в пресс-релизе регионального министерства.

Энергетики провели мероприятия для повышения надежности электроснабжения потребителей СНТ. Они отремонтировали воздушные линии электропередачи, произвели опиловку древесно-кустарниковой растительности вдоль ЛЭП общей протяженностью 860 метров, а также заменили ряд аварийных опор воздушной линии и произвели монтаж комплектного распределительного устройства наружной установки (КРУН).

«В январе этого года в области был зафиксирован абсолютный максимум потребления электрической мощности — 18 409 мегаватт. Чаще всего старые электросети дачных поселков не справляются с такими мощностями. Самые частые жалобы на работу энергосистемы поступают от дачников и жителей коттеджных поселков», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В связи с этим по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева разработали программу упрощенной передачи сетей электроснабжения СНТ на обслуживание в энергетические организации, добавил Самарин.

В общей сложности в регионе 11 637 СНТ, отметил он, фактически мы уже приняли 5 590 — это 48%.

«В этом году мы планируем принять более 1 500 СНТ. Завершаем мы эту работу в 2024 году. Всего осталось принять 6 047», — пояснил Самарин.

Передача электросетевого хозяйства СНТ «Дружба», «Березка» и «Метрополитен» на баланс АО «Мособлэнерго» позволила повысить надежность электроснабжения садоводческих некоммерческих товариществ, а также оперативно включить сети в программу капитального ремонта, которая каждый год реализуется в компании.

После передачи сетей СНТ, все проблемы с эксплуатацией берет на себя электросетевая организация, отмечено в пресс-релизе.

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