Подмосковье 21 февраля 2023, 18:33 Энергетики Подмосковья обновят электросети в 20 населенных пунктах Каширы

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Компания «Россети Московский регион» реконструирует в 2023 году электросети в 20 населенных пунктах Каширы. Главная цель данных мероприятий — обеспечить потребителей надежным и качественным электроснабжением.

С начала года энергетики Каширского РЭС уже заменили трансформатор мощностью 250 киловольт-ампер в деревне Кореньково, повысив качество электроснабжения потребителей деревни и прилегающего к ней СНТ «Энергетик». Кроме того, в поселке Ледово перераспределили нагрузку за счет перевода электропитания канализационной насосной станции на другую ВЛ-0,4 киловольт.

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В этом году заменят 11 километров неизолированного провода на самонесущий изолированный в сети, поменяют 158 опор линий электропередачи и отремонтируют 27 трансформаторных подстанций.

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