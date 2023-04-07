Подмосковье 07 апреля 2023, 05:27 Энергетики подключили к электросетям СНТ в Богородском

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Специалисты «Мособлэнерго» подключили к электрическим сетям СНТ «Могэс» в Богородском. Рабочие провели кабельные линии длиной 337 метров и еще 600 метров — воздушных. К сетях уже подключили 20 участков.

Сейчас в СНТ присоединяют остальных абонентов. Энергетики «Мособлэнерго» строят еще 695 метров кабельно-воздушной линии.

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До конца мая специалисты электрифицируют более 100 участков, сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что по программе социальной газификации жители Подмосковья могут бесплатно провести коммуникации к своим участкам.

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