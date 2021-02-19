Энергетики Подмосковья перейдут на усиленную работу в День защитника Отечества

Специалистов «Мособлэнерго» переведут на усиленную работу в День защитника Отечества. Они будут дежурить круглосуточно с 20 по 24 февраля.

Это поможет оперативно следить за надежностью электричества. При необходимости сотрудники исправят нарушения.

В компании уже провели внеплановые проверки электричества. Специалисты убедились еще и в том, что в подвалах, на чердаках и лестничных площадках нет пожароопасных веществ. Вместе с тем проверили исправность систем оповещения и тушения огня.

Жителям Подмосковья напомнили, что на праздниках и в период низких погодных температур действует режим технологической тишины. Это означает полный запрет на все плановые ремонты и переключения.

Но в случае неисправностей их круглосуточно смогут устранять 63 аварийные бригады. А когда вводят повышенную готовность, дополнительно привлекают 275 бригад.

У «Мособлэнерго» исправно работает 1,4 тысячи машин, включая 68 передвижных дизельных электростанций.