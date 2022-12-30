Подмосковье 30 декабря 2022, 14:54 Энергетики перейдут на круглосуточный режим работы в Подмосковье в праздники

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Дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения вводятся в Подмосковье на время новогодних каникул. Руководители территориальных сетевых компаний и персонал перейдут на круглосуточное дежурство с 31 декабря по 9 января.

Компания «Мособлэнерго» заранее провела проверки своих электросетей. В филиалах и аппарате управления усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности. На время каникул энергетики отменят все плановые ремонты и переключения, чтобы в случае необходимости быстро направить силы на ликвидацию аварий и сбоев. В компании находится 66 бригад, при вводе режима повышенной готовности дополнительно привлекаются еще 303 бригады, 564 единицы спецтехники и 74 передвижные дизельные электростанции.

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Специалисты компании «Россети Московский регион» также заранее подготовились к новогодним праздникам. К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ здесь сформировано 443 бригады в составе 2291 человека и 2093 единицы спецтехники. В наличии 128 передвижных дизель-генераторных установок.

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«В период выходных дней будет вестись круглосуточный мониторинг ситуации на линиях электропередачи, чтобы жители спокойно встретили Новый год и Рождество», — отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому бесплатному телефону 8-800-700-40-70 или 8 (495) 99-500-99. Обо всех аварийных ситуациях можно сообщать в единую диспетчерскую службу своего городского округа.