Подмосковье 15 июня 2023, 03:25 Энергетики отремонтируют 60 высоковольтных трансформаторов на востоке Подмосковья Россети Московский регион

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Специалисты компании «Россети Московский регион» обновят 60 высоковольтных питающих центров на востоке Подмосковья, сообщила пресс-служба регионального Министерства энергетики. К активной фазе ремонтных работ электрики приступили в начале весны этого года.

На текущий момент специалисты ремонтируют трансформаторы на подстанциях «Дружба», «Щелково», «Демино» и других. По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, всего до начала осенне-зимнего периода энергетики отремонтируют 323 трансформатора мощностью от 35 до 220 киловатт, 604 разъединителя, 90 масляных выключателей мощностью от 35 до 110 киловатт, заменят 157 вводов и 374 опорно-стержневой изоляции мощностью от 6 до 110 киловатт.

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Оперативный ремонт энергооборудования позволяет не только увеличить срок эксплуатации, но и значительно повысить качество и надежность электроснабжения потребителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей.

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