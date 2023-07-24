Подмосковье 24 июля 2023, 13:58 Энергетики отремонтировали более 125 километров линий электропередачи в Подмосковье АО "Мособлэнерго"

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С начала года специалисты «Мособлэнерго» отремонтировали 125,5 километра кабельных и воздушных линий электропередачи в Московской области. Работы выполнили по программе капитального ремонта, сообщили в министерстве энергетики региона.

В этом году компания собирается привести в порядок 316 километров линий электропередачи. Организация заменит опоры и неизолированный провод на самонесущий изолированный.

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«Большие объемы работ по капремонту выполнены на линиях электропередачи в Раменском городском округе — 14,64 километра, городском округе Истра — 13,61 километра и Одинцовском городском округе — 11 километров», — уточнили в министерстве.

Также по программе капремонта компания отремонтировала 140 зданий из запланированных 282. Кроме того, удалось заменить оборудование на 159 трансформаторных подстанциях из 213, находящихся в плане.

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