Подмосковье 12 февраля 2024, 13:55 Энергетики объявили режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды в Подмосковье «Мособлэнерго»

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Синоптики прогнозируют ледяной дождь в Подмосковье в течение всего дня 12 февраля. В связи с этим компания «Мособлэнерго» объявила режим повышенной готовности к возможным последствиям непогоды.

Для быстрого реагирования в компании готовы привлечь 303 бригады и 573 машины, включая 79 передвижных дизельных электростанций. «Россети Московский регион» будут работать в обычном режиме.

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При перебоях с электроэнергией можно позвонить на горячую линию «Мособлэнерго» по номеру 8 (495) 99-500-99 или на «Светлую линию» «Россетей» по номеру 8 (800) 220-0-220.

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