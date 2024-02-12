12 февраля 2024, 13:55
Энергетики объявили режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды в Подмосковье
Синоптики прогнозируют ледяной дождь в Подмосковье в течение всего дня 12 февраля. В связи с этим компания «Мособлэнерго» объявила режим повышенной готовности к возможным последствиям непогоды.
Для быстрого реагирования в компании готовы привлечь 303 бригады и 573 машины, включая 79 передвижных дизельных электростанций. «Россети Московский регион» будут работать в обычном режиме.
Реклама
При перебоях с электроэнергией можно позвонить на горячую линию «Мособлэнерго» по номеру 8 (495) 99-500-99 или на «Светлую линию» «Россетей» по номеру 8 (800) 220-0-220.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Электричество
Погода
Реклама
Реклама