Подмосковье 08 февраля 2024, 14:23 Энергетики обеспечили стабильное электроснабжение Подмосковья во время циклона «Ольга» Россети Московский регион

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Снежный циклон «Ольга» принес сильнейшую метель, интенсивные осадки, гололед, снежные накаты и ветер с порывами. Специалисты «Россети Московский регион» не допустили перебоев с электричеством и обеспечили устойчивую подачу ресурса на всей территории обслуживания.

Энергетики проводили непрерывный контроль работы оборудования подстанций и линий электропередачи. Своевременно проверили средства связи, телемеханику и телеизмерения. Заранее подготовили автотранспорт к работе в условиях интенсивного снегопада и низкой видимости.

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К снегопаду компания подготовила 303 аварийные бригады в составе 1198 человек и 363 машин. В полной готовности находились 152 передвижные дизель-генераторные установки, которые смогли бы обеспечить электричеством важные социальные объекты в случае необходимости.

Циклон «Ольга» намел около 12 сантиметров снега. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

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