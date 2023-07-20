Подмосковье 20 июля 2023, 16:23 Энергетики обеспечили снабжение нового предприятия по производству парфюмерии в Люберцах Мособлэнерго

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Специалисты «Мособлэнерго» возвели электроустановку на новом предприятии по производству парфюмерно-косметической продукции в Люберцах, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области. На объекте построили комплектное распределительное устройство с тремя ячейками и проложили две кабельные линии общей длиной 100 метров.

Работы провели по договору технологического присоединения к сетям компании. Уровень напряжения вводно-распределительного устройства составляет шесть киловольт, требуемая мощность по заявке потребителя — 150 киловатт. Все необходимые мероприятия энергетики выполнили вовремя.

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Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям от физических и юридических лиц принимают на «Портале потребителя» на сайте «Мособлэнерго».

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