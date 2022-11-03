Энергетики обеспечили электроснабжением очистные сооружения в Кашире | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 12:44 Энергетики обеспечили электроснабжением очистные сооружения в Кашире

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Специалисты компании «Россети Московский регион» построили подстанцию с двумя трансформаторами и провели более двух километров воздушных линий электропередачи вблизи поселка Богатищево под Каширой. Это позволит обеспечить надежную работу очистных сооружений.

В будущем сооружения вблизи поселка Богатищево обеспечат станцией глубокой биологической очистки сточных вод и блоками ультрафиолетового обеззараживания. Поэтому надежное электроснабжение с возможностью резервирования мощности позволит сделать работу социально значимого объекта стабильной и надежной.

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Ранее министр энергетики Подмосковья Александр Самарин рассказал, что в Подмосковье значительно упростили процедуру технологического присоединения к электрическим сетям. Процесс сократился до одного этапа и составляет не более 76 дней.

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Недавно в Подмосковье завершился всероссийский фестиваль #ВместеЯрче, посвященный вопросам энергосбережения и экологии. Мероприятия прошли в детских садах и школах региона, где ребятам доступным языком рассказали об электричестве и его бережном потреблении.