Энергетики обеспечили 11 подмосковных медучреждений дополнительными мощностями
Среди региональных больниц, получивших дополнительные мощности, «Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации», Подольская городская больница, Солнечногорская ЦРБ, Жуковская ГКБ, больницы в Наро-Фоминске, Бронницах, Реутове, Коломне. Также допмощности были предоставлены Электрогорской городской больнице и медицинскому центру Минобороны России в Одинцовском округе.
На объектах были выполнены работы по перепланировке, замене лифтов, замене наружных и внутренних инженерных систем: водоснабжения, водоотведения, электроосвещения, систем автоматической пожарной сигнализации и видеонаблюдения, систем медицинского газоснабжения — сжатый воздух, кислород. А также смонтированы пункты дезинфекции автомобилей и дополнительные модули с криогенными установками.