Энергетики обеспечили 11 подмосковных медучреждений дополнительными мощностями

За апрель — май 2020 года энергетики обеспечили 11 учреждений здравоохранения Подмосковья дополнительными мощностями, необходимыми для бесперебойной работы нового медицинского оборудования. Минэнергетики оказало всестороннее сопровождение при технологическом присоединении медучреждений, которые нужно было переоборудовать под инфекционные центры. Об этом сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Среди региональных больниц, получивших дополнительные мощности, «Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации», Подольская городская больница, Солнечногорская ЦРБ, Жуковская ГКБ, больницы в Наро-Фоминске, Бронницах, Реутове, Коломне. Также допмощности были предоставлены Электрогорской городской больнице и медицинскому центру Минобороны России в Одинцовском округе.

На объектах были выполнены работы по перепланировке, замене лифтов, замене наружных и внутренних инженерных систем: водоснабжения, водоотведения, электроосвещения, систем автоматической пожарной сигнализации и видеонаблюдения, систем медицинского газоснабжения — сжатый воздух, кислород. А также смонтированы пункты дезинфекции автомобилей и дополнительные модули с криогенными установками.