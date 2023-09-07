Подмосковье 07 сентября 2023, 16:14 Энергетики обеспечат электроснабжение избирательных участков Подмосковья в дни выборов Россети Московский регион

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Энергетики компании «Россети Московский регион» обеспечат бесперебойное электроснабжение на избирательных участках в дни выборов в Московской области. Мероприятия запланировали с 8 по 10 сентября, сообщили в министерстве энергетики региона.

Речь идет о 935 избирательных участках, в том числе 927 УИК и восьми ТИК.

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Специалисты проверили трансформаторные подстанции, запитали избирательные участки, провели почти 800 тренировок по пуску резервных источников электричества.

Во время выборов будут дежурить 280 бригад — это почти тысяча специалистов. Также будут готовы к включению 414 резервных источников питания.

Ранее по решению избирательной комиссии первым кандидатом на выборах губернатора Подмосковья зарегистрировали Андрея Воробьева. От ЛДПР — Кирилла Жигарева, от КПРФ — Александра Наумова, от «Справедливой России» — Анатолия Никитина.

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