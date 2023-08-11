Подмосковье 11 августа 2023, 22:07 Энергетики обеспечат электроснабжение форума «Армия — 2023» в Одинцове Россети Московский регион

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Специалисты компании «Россети Московский регион» обеспечат бесперебойное электроснабжение международного военно-технического Форума «Армия — 2023». Мероприятие состоится с 14 по 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» в деревне Кубинка в Одинцове.

«В дни проведения форума в филиале „Западные электрические сети“ будет введен режим повышенной готовности и организовано круглосуточное дежурство оперативного персонала на электросетевых объектах: подстанции 110 кВ „Кубинка“ и двух распределительных пунктах 10 кВ», — сообщили в министерстве энергетики Московской области.

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Также энергетики подготовят резервные источники электроснабжения. Специалисты компании внепланово осмотрели объекты и прошли тренировки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей до 2028 года.

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