Подмосковье 07 января 2024, 13:18 Энергетики наладили бесперебойное электроснабжение в Чехове и Солнечногорске Министерство энергетики Московской области

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Энергетики «Россети Московский регион» продолжают обеспечивать бесперебойное электроснабжение, особенно на наиболее проблемных участках Подмосковья. Специалистам не помешали даже сильные морозы.

Утром 7 января в городском округе Чехов практически все потребители имели доступ к электроэнергии. В округе на данный момент функционируют 27 передвижных электростанций. В ночь с 6 на 7 января электроснабжение было восстановлено в таких населенных пунктах, как Пешково, Мальцы, Покров, Венюково, Новый Быт. Техническое обслуживание и ремонт резервного источника электроэнергии позволили возобновить электроснабжение в Чепелево и Мелихово.

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В городском округе Солнечногорск за последние сутки восстановили электроснабжение жилых домов на улице Никольская в поселении Никольское. По населенному пункту Поваровка функционирует резервный источник питания, обеспечивающий электричеством потребителей во время проведения ремонтно-восстановительных работ.

Министерство энергетики Московской области

Кроме того, специалисты запустили электроснабжение для жилых домов на Славянской улице в Белавино и квартала дачной застройки «Белавино-2», а также квартала дачной застройки «Семейный парк» в поселении Задорино и других населенных пунктов.

На данный момент в округе продолжается установка резервных источников энергии мощностью от 250 до 700 кВА для разгрузки сети, а также проводятся ремонтные работы на энергооборудовании. Энергетики активно реагируют на запросы от потребителей, где были обнаружены повреждения в абонентских сетях.

Ранее специалисты стабилизировали ситуацию с электроснабжением на юге Подмосковья.

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