Энергетики компании «Россети» оперативно устранили последствия непогоды в Подмосковье

Вчера Москву и Московскую область накрыл штормовой фронт. Как только поступило первое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, во всех филиалах компании «Россети московский регион» был введен режим повышенной готовности.

В Подмосковье первым и сильнее других от удара стихии пострадал восток: городские округа Орехово-Зуево, Луховицы, Зарайск, Щелковский, Шатура. Основной причиной нарушения электроснабжения потребителей стало падение деревьев из глубины леса на провода. В устранении последствий непогоды на востоке Московской области были задействованы 70 бригад (240 человек) и 63 единицы спецтехники. После, уже немного ослабев, циклон прошел по югу и западу Подмосковья, задев городские округа Ступино, Рузский, Можайский и Волоколамский.

Всего к ликвидации последствий непогоды в компании «Россети московский регион» были привлечены 146 бригад (430 человек), 152 единицы спецтехники.

В связи с сохранением предупреждения о неблагоприятных погодных условиях в компании продолжает действовать режим повышенной готовности.

443 бригады в составе 2291 человек и 2726 единиц спецтехники готовы к ликвидации последствий непогоды и восстановлению электроснабжения потребителей.

Также в готовность приведены 122 передвижные электростанции общей мощностью 35 071 кВт. Они позволят энергетикам оперативно подать электроэнергию на жизненно важные объекты столичного региона на период проведения ремонтно-восстановительных работ.