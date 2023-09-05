Подмосковье 05 сентября 2023, 16:09 Энергетики капитально отремонтировали более 14 километров линий электропередачи в Красногорске Мособлэнерго

Читать 360tv в

Специалисты «Мособлэнерго» капитально отремонтировали 14,4 километра кабельно-воздушных линий электропередачи в Красногорске. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Наибольший объем работы выполнили в рабочем поселке Нахабино. Там провода поменяли на улицах Ленина, Лесной, Совпартшкола, Гарем, Мичурина, Лермонтова, Волоколамской, 40 лет Октября, Свердлова, Заречной и других. Стабильным электроснабжением обеспечили 2,5 тысячи человек.

Реклама

Также специалисты расчистили трассы ЛЭП от деревьев и кустарников, привели в порядок оборудование на 10 трансформаторных подстанциях. Это обеспечило светом более пяти тысяч человек.

До конца года энергетики отремонтируют еще две трансформаторные подстанции Красногорска, а также 2,1 километра линий электропередачи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».