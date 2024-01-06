Подмосковье 06 января 2024, 21:25 Энергетики Химок оперативно устранили все аварии в городском округе Глава Химок Волошин о ситуации в котельных города: все аварии быстро устраняются

Читать 360tv в

Тепло поступает во все дома городского округа Химки, но из-за изношенности сетей параметры в ряде квартир сильно занижены. Об этом заявил глава муниципалитета Дмитрий Волошин.

Он подчеркнул, что каждый дом хорошо известен, потому что в каждый из них приходила группа от администрации, «Мосэнерго» и управляющих компаний, которые проверяли температуру в квартирах. Волошин подчеркнул, что такая работа идет в ежедневном режиме.

Реклама

«Работу продолжим до апреля все будут находится на линии, чтобы параметры не падали. Да, где-то есть занижение, но такого, чтобы у нас дома не подавали тепло в Химках нет.», — подчеркнул он.

Волошин добавил, что городской округ подготовился к холодной зиме и принял все меры, чтобы аварии устранялись в оперативном режиме.

«На Юбилейном проспекте у нас вчера утром в одном из домов была авария, лопнули 14 батарей. Но к концу дня уже все заменили», — подчеркнул он.

О прорыве батарей в подъезде дома на Юбилейном проспекте в городском округе Химки стало известно в минувшую пятницу, 5 января. После аварии более 100 квартир остались без тепла. Прибывшие на место аварийные службы устранили аварию к 23:00. Для того, чтобы не допустить повторения бригада «Мосэнерго» отрегулировала параметры на центральном тепловом пункте.