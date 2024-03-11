Подмосковье 11 марта 2024, 12:42 Энергетические службы Подмосковья проверили готовность техники к сезону весеннего половодья «Мособлэнерго»

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Подготовка к весеннему половодью продолжается в Подмосковье. Специалисты Мособлэнерго проверили состояние 179 насосных станций, включая 69 мотопомп. В полной готовности к паводку также находятся 303 аварийно-восстановительные бригады и более 570 машин.

Работники Мособлэнерго проверили техническое состояние электрооборудования, а также отработали действия в период весеннего половодья. Помимо этого, специалисты оценили готовность путей подъезда для оперативной ликвидации возможных аварийных повреждений электросетевых объектов.

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