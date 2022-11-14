Подмосковье 14 ноября 2022, 10:46 Энергетические службы Подмосковья получили паспорта готовности к зиме

Читать 360tv в

Компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» получили паспорта готовности к работе в отопительный период от Минэнерго России. Надежность энергоснабжения региона обеспечена проведенными мероприятиями.

Сотрудники «Россети Московский регион» отремонтировали более 1,8 тысячи километров линий электропередачи всех классов напряжения, свыше 180 трансформаторов и 2,5 тысячи коммутационных аппаратов. Энергетики заменили более 730 километров неизолированного провода на надежный самонесущий изолированный. От сухостоя расчистили 6,1 тысячи гектаров просек возле линий электропередачи. В резерве компании находится 128 передвижных источников снабжения электричеством. Для ликвидации возможных аварий готовы 3 544 единицы техники, сформировано 443 восстановительных бригады.

Реклама

Компания «Мособлэнерго» провела ремонт 268 километров линий электропередачи, привела в порядок 238 подстанций различного типа, отремонтировала оборудование. К зиме энергетики построили и реконструировали 227,8 километра воздушных и кабельных линий, провели обследование 1189 зданий и сооружений. Штат предприятия укомплектован, техника в количество 561 единицы готова к работе. На случай аварий компания располагает 75 передвижными дизельными электростанциями. На круглосуточном дежурстве находится 66 бригад, еще 303 привлекаются по ситуации.

Реклама

Ранее стало известно, что с начала года «Мособлэнерго» заключило 14,2 тысячи договоров о технологическом присоединении к сетям. Большинство из них оказалось в Раменском, Коломне, Домодедове и Одинцове. Среди объектов - школы в Павловском Посаде, Подольске, Щелкове, а также спортивные объекты в Дзержинском и Коломне, пожарное депо в Подольске и котельная в Рузе. Мощности сетей увеличили и для центральной больницы в Зарайске.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.