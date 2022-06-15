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    15 июня 2022, 16:21

    Энергетические организации взяли на баланс более 5 тысяч сетей подмосковных СНТ и поселков

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Подмосковные СНТ и коттеджные поселки могут передать обслуживание электросетевого оборудования на баланс энергетических организаций. Программу консолидации реализует Минэнергетики области по поручению губернатора.

    Энергетические организации взяли на баланс более 5 тысяч сетей подмосковных СНТ и поселков

    Передача сетевого оборудования позволяет садоводам платить только за потребляемое ими электричество. Другое преимущество консолидации — ответственность за техническое обслуживание и выполнение аварийно-восстановительных работ переходит к сетевой компании. Как отметил глава министерства Александр Самарин, такое решение имеет и финансовые выгоды.

    «Собственники, передавшие свои электросети профессионалам, освобождаются от затрат, связанных с их капитальным ремонтом и эксплуатацией. Обслуживание, текущий ремонт и замену оборудования произведет сетевая компания», — рассказал министр.

    Упрощенная программа консолидации стартовала в области в 2019 году. Сети передали компаниям 5,6 тысячи СНТ и коттеджных поселков, из которых 300 — в этом году. Ожидается, что до конца 2024 года к программе присоединятся еще 6 тысяч сетей.