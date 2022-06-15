Энергетические организации взяли на баланс более 5 тысяч сетей подмосковных СНТ и поселков

Подмосковные СНТ и коттеджные поселки могут передать обслуживание электросетевого оборудования на баланс энергетических организаций. Программу консолидации реализует Минэнергетики области по поручению губернатора.

Передача сетевого оборудования позволяет садоводам платить только за потребляемое ими электричество. Другое преимущество консолидации — ответственность за техническое обслуживание и выполнение аварийно-восстановительных работ переходит к сетевой компании. Как отметил глава министерства Александр Самарин, такое решение имеет и финансовые выгоды.

«Собственники, передавшие свои электросети профессионалам, освобождаются от затрат, связанных с их капитальным ремонтом и эксплуатацией. Обслуживание, текущий ремонт и замену оборудования произведет сетевая компания», — рассказал министр.

Упрощенная программа консолидации стартовала в области в 2019 году. Сети передали компаниям 5,6 тысячи СНТ и коттеджных поселков, из которых 300 — в этом году. Ожидается, что до конца 2024 года к программе присоединятся еще 6 тысяч сетей.