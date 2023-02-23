Подмосковье 23 февраля 2023, 17:49 Эндокринолог из Наро-Фоминска рассказал, какое мясо подойдет для идеального стейка

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Эндокринолог перинатального центра в Наро-Фоминске 28-летний Аскар Аманбаев рассказал в День защитника Отечества, какое мясо подойдет для идеального стейка. Также доктор сообщил, что предпочитает заграничным поездкам отпуск в тундре.

Молодой врач приехал в Подмосковье из Оренбурга. В округе он сразу же стал работать в перинатальном центре, где помогал беременным женщинам наладить рацион питания и избежать таких патологий, как гестационный сахарный диабет.

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«В этом случае я помогаю будущим мамам на каждом этапе беременности соблюдать диету, мы ведем пищевой дневник с каждой девушкой. Конечно, я назначаю лекарственную терапию и сопровождаю пациенток всю беременность», — заявил доктор Аманбаев.

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Медик вырос в деревне, поэтому знает все о свежем и вкусном мясе. Друзья доктора называют его «богом стейков, королем плова, властителем бешбармака». Он с удовольствием дает им советы по их приготовлению и выбору мяса.

«Ввиду того что я парень деревенский, отлично знаю, как выглядит парное мясо. Цвет у него розовый или чуть более насыщенный и запах свежий. А мимо мяса, которое ничем не пахнет, проходите смело, не берите, если не хотите испортить ужин», — сообщил Аскар.

В выходные Аскар покоряет на сноуборде склоны Подмосковья, путешествует по России. Он уже побывал на Кольском полуострове, Камчатке и Байкале. Молодой доктор держит себя в отличной форме и качает бицепс.

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