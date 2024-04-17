17 апреля 2024, 17:23
Эндокринолог Екатерина Тайнова рассказала о правильном способе снижения веса
Эндокринолог Тайнова посоветовала считать калории
Эндокринолог Истринской клинической больницы Екатерина Тайнова рассказала об эффективном способе снижения избыточного веса. Врач дала совет по подсчету калорий.
По словам эндокринолога, эффективный способ держать себя в форме — это подсчет калорий. Чтобы узнать необходимое количество калорий для поддержания организма в норме, специалист рекомендуют посчитать количество калорий, поступающих в течение дня. Затем к этой цифре добавляются или отнимаются 15% в зависимости от цели — увеличить или уменьшить массу тела.
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Екатерина Тайнова также дала совет по соблюдению Великого поста. При таких заболеваниях как туберкулез, онкология и при низкой массе тела поститься не рекомендуется. Мясо, рыбу и молочные продукты, содержащие белок, можно заменять растительными белками и зелеными овощами.
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