Подмосковье 17 апреля 2024, 17:23 Эндокринолог Екатерина Тайнова рассказала о правильном способе снижения веса Эндокринолог Тайнова посоветовала считать калории Пресс-служба администрации г. о. Истра

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Эндокринолог Истринской клинической больницы Екатерина Тайнова рассказала об эффективном способе снижения избыточного веса. Врач дала совет по подсчету калорий.

По словам эндокринолога, эффективный способ держать себя в форме — это подсчет калорий. Чтобы узнать необходимое количество калорий для поддержания организма в норме, специалист рекомендуют посчитать количество калорий, поступающих в течение дня. Затем к этой цифре добавляются или отнимаются 15% в зависимости от цели — увеличить или уменьшить массу тела.

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Екатерина Тайнова также дала совет по соблюдению Великого поста. При таких заболеваниях как туберкулез, онкология и при низкой массе тела поститься не рекомендуется. Мясо, рыбу и молочные продукты, содержащие белок, можно заменять растительными белками и зелеными овощами.

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