Подмосковье 27 ноября 2023, 13:18 Эндокринолог Асиет Тлиф рассказала о профилактике ожирения у детей Unsplash

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В октябре в мире отметили День борьбы с ожирением. Лишний вес встречается у детей в 15-20% случаев. Об этой проблеме и ее профилактике рассказала заведующая отделением эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф.

По словам врача, главными причинами ожирения у детей являются несоответствие поступающих в организм калорий и их расход, а также переедание и недостаточная активность. При этом в около 5% случаев на появление лишнего веса влияют эндокринные нарушения или генетические заболевания. Эндокринолог отметил, что не стоит назначать диету ребенку самостоятельно — это может быть опасно для здоровья.

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«Лечение и индивидуальные рекомендации по образу жизни должен назначить только врач. Оно включает в себя максимально комфортные изменения для ребенка, требующие определенных усилий, ограничений и постоянного контроля. И порой это не так сложно для ребенка, сколько для семьи. Семья играет главную роль в борьбе с лишним весом у ребенка и начинать перемены следует с домашнего стола», — подчеркнула Асиет Тлиф.

Так, важно отказаться от вредных продуктов, увеличить физическую активность, больше гулять на свежем воздухе и ложиться спать не позже 22:00.

«Опасность ожирения в том, что в детском организме с приходом лишних килограммов вскоре развиваются и их осложнения: эндокринные нарушения, сахарный диабет, артериальная гипертензия, нарушение репродуктивной системы, заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания печени. Единственный способ борьбы с избыточной массой тела — здоровый образ жизни для всей семьи», — добавил врач.

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