Подмосковье 22 августа 2023, 14:33 «Эмоции уместны». Мединский — о главе про СВО в новом учебнике по истории Мединский: глава об СВО в новых учебниках вызвала у некоторых зубовный скрежет Булкин Сергей/news.ru/globallookpress

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Последняя глава в едином учебнике по истории России, по которому теперь будут учиться старшеклассники, у некоторых вызвала недовольство. Об этом сообщил помощник президента Владимир Мединский на педагогическом форуме в Подмосковье.

«Безусловно, зубовный скрежет многих наших оппонентов вызывает последняя глава, описывающая события последних нескольких лет, в том числе события спецоперации», — отметил он.

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Мединский признался, что в 2015 году, когда создавался историко-культурный стандарт, выступил против того, чтобы в учебниках истории описывался период после 2000 года. Он напомнил, что в учебниках времен Российской империи годы правления последнего на тот момент императора оставались за рамками. Однако в советские годы подход изменили. Владимир Мединский констатировал, что ему не удалось уговорить академическое сообщество вернуться к прежним методам, так что и в сегодняшних учебниках описывается все «до последнего дня» — дня сдачи пособия в типографию. При этом, по мнению Мединского, события последних 10–20 лет — предмет изучения скорее обществознания или политинформации, но не истории.

«Говорить о том, что здесь историю подменяет публицистика, это опять же не знать действующий историко-культурный стандарт. Всякая новейшая сегодняшняя история — это, конечно, в меньшей степени склад цифр и голых фактов, это современность. Тут эмоциональная составляющая уместна», — рассудил он.

Помощник президента добавил, что во всем этом будут разбираться профессионалы уже годы спустя, как сейчас разбираются, например, в истории мировых войн.

Владимир Мединский добавил, что уроки истории не должны убеждать школьников быть патриотами. Об истории нужно рассказывать, вызывать интерес, сопричастность, осознание ответственности за наследие предков и осознание того, что и современники «живут в учебнике истории», пишут его очередную главу.