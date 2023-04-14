Подмосковье 14 апреля 2023, 12:39 Еловый лес на площади более 68 гектаров высадят под Рузой Минтранс Подмосковья

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Компенсационную высадку леса в рамках строительства Северного обхода Лобни проведут в Подмосковье. Участок уже выбран — это территория Рузского участкового лесничества.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что предстоит высадить около 260 тысяч саженцев европейской ели. Общая площадь составит более 68 гектаров. Когда деревья подрастут, к 2030 году территорию включат в список земель, занятых лесными насаждениями.

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Посадку планируется выполнить до конца мая, а в течение трех следующих лет специалисты будут ухаживать за молодым лесом.

Движение по первому участку Северного обхода Лобни было открыто в конце декабря 2022 года с опережением контрактных сроков на два года. Сейчас продолжается строительство остальных этапов автодороги. Полностью завершить работы планируется в конце 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал традиционный субботник 22 апреля. Он отметил, что событие, как и прежде, отчасти пройдет в праздничном формате.

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