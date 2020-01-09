Елочный круговорот. В подмосковных лесах открыли пункты приема новогодних деревьев

В лесах Московской области появились пункты приема новогодних елок. Утилизируют и перерабатывают деревья по программе «Елочный круговорот — 2020», сообщила пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Работают пункты приема елей во всех лесопожарных станциях Центрлесхоза. Деревья забирают, потом отправляют на переработку. Например, из елей можно сделать щепу.

«На мусорных полигонах, куда обычно попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения», — отметили в комитете.

На переработку принимают ели, сосны, пихты. Они должны быть очищены от новогодних украшений.

С адресами пунктов приема новогодних деревьев можно ознакомиться ниже:

ЛПС-1 «Уваровка»: Московская область, Можайск, деревня Мокрое;

ЛПС-2 «Лотошино»: Московская область, Лотошино, улица Ветеринарная;

ЛПС-1 «Звенигород»: Московская область, Голицыно, Петровское шоссе, дом 34;

ЛПС-3 «Наро-Фоминск»: Московская область, Наро-Фоминск, Афанасовка, 71 километр Киевского шоссе;

ЛПС-1 «Истра»: Московская область, Истра, улица Лесная, дом 22;

ЛПС-3 «Клин»: Московская область, Клин, Талицкий проезд, дом 1;

ЛПС-2 «Павловский Посад»: Московская область, Павловский Посад, Мехлесхоз;

ЛПС-2 «Ногинск»: Московская область, Ногинск, село Ямкино;

ЛПС-1 «Савинская»: Московская область, Орехово-Зуево, деревня Савинская, улица Яковлевское лесничество, дом 11-1;

ЛПС-2 «Орехово-Зуево»: Московская область, Орехово-Зуево, поселок Исакиевское Озеро, улица Зуевское лесничество, дом 6Б;

ЛПС-3 «Куровское»: Московская область, Орехово-Зуево, поселок Куровское, улица Лесная, дом 50;

ЛПС-3 «Кривандино»: Московская область, Шатура, село Кривандино, улица Центральная;

ЛПС-2 «Середниково»: Московская область, Шатура, деревня Дмитровский Погост;

ЛПС-2 «Хорлово»: Московская область, Воскресенск, поселок Хорлово, улица Лесная Дача, дом 2А;

ЛПС-1 «Кратово»: Московская область, Раменское, деревня Тумановка;

ЛПС-2 «Егорьевск»: Московская область, Егорьевск, деревня Семеновское;

ЛПС-3 «Луховицы»: Московская область, Луховицы, поселок Красная Пойма;

ЛПС-2 «Белоомут»: Московская область, Луховицы, поселок Беоомут, улица Большая Огаревская, дом 113;

ЛПС-2 «Михнево»: Московская область, Ступино, поселок Михнево, улица Полевая;

ЛПС-1 «Солосцово»: Московская область, Коломна, деревня Солосцово, улица Озерная, дом 2;

ЛПС-1 «Озеры»: Московская область, Озеры, улица Свердлова, дом 1;

ЛПС-1 «Русский лес»: Московская область, Серпухов, Карпова Поляна;

ЛПС-1 «Чехов»: Московская область, Чехов, улица Зеленая, дом 12;

ЛПС-2 «Дмитров»: Московская область, Дмитров, улица Сосновая, дом 1А;

ЛПС-1 «Куликовское»: Московская область, Талдом, улица Советская, дом 25А;

ЛПС-3 «Воре-Богородское»: Московская область, Щелково, поселок Клюквенный;

ЛПС-2 «Сергиев Посад»: Московская область, Сергиев-Посад, поселок Лесхоз;

ЛПС-2 «Балашиха»: Московская область, Железнодорожный, улица Лесопарковая дом 8;

ЛПС-2 «Поварово»: Московская область, Солнечногорск, Поварово, микрорайон Лесхоза.

С 15 января в Подмосковье также стартует акция «Подари вторую жизнь своей елке». Без вреда для окружающей среди ели можно будет утилизировать на специальных площадках, которые откроются в регионе.