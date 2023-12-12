Подмосковье 12 декабря 2023, 13:36 Елочный базар начал работать в Королеве Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Праздничное мероприятие, посвященное открытию елочного базара, пройдет в Королеве 12 декабря с 15:00 до 18:30. Гостей ждет увлекательная программа: хоккейная тренировка, вручение елей многодетным семьям, посещение резиденции Деда Мороза и многое другое.

«Первый елочный базар открываем 12 декабря, соблюдая устоявшиеся традиции. А уже с 15 декабря планируется начало работы точек реализации хвойных деревьев в полном объеме. В этом году сезон продажи елей и сосен продлится до 10 января», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

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Праздничное мероприятие пройдет по адресу: улица Терешкова, 1.

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