Елочный базар Ивантеевского лесопитомника перешел на работу без выходных

Елочный базар в Ивантеевском лесопитомнике перешел на ежедневный режим работы. За первую неделю жители Московской области купили более 100 елей, сосен и пихт — подготовка к Новому году идет полным ходом.

Базар заработал на прошедшей неделе, рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. Купить новогоднее дерево можно с 08:00 до 17:00 в будни и с 09:00 до 16:00 в выходные.

Итоги недели показали, что фаворит продаж — голубая ель. Она привлекает необычным цветом пушистой хвои. Почти такую же популярность завоевали сосны. Крупные ветки с длинной и мягкой хвоей выглядят необычно и привлекают тех, кто хочет разнообразия. К тому же сосны рассматривают многие семьи с детьми, потому что ее хвоя менее колючая. А привычные зеленые ели знамениты своей утонченностью и стойким запахом.

В последние годы в лесопитомнике все чаще покупают елки и сосны с комом земли. Маленькие елочки в горшках берут в офисы и для подарков. Метровые деревья такого формата приобретают и владельцы частных домов, в которых можно выставить ель на улицу после новогодних праздников.

Фото: Константин Гасанов и Ивантеевский лесопитомник

В Ивантеевском лесопитомнике предлагают несколько тысяч новогодних деревьев разных размеров и видов. Срубленные ели и сосны отдают за тысячу рублей, сосна с комом земли обойдется как минимум в 1500 рублей, а голубые елочки высотой 90 сантиметров идут по цене от 1600 рублей.