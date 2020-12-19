facebook_pixel
    19 декабря 2020, 17:46

    Елочный базар Ивантеевского лесопитомника перешел на работу без выходных

    Алена Макаренко, Юлия Уткина

    Елочный базар в Ивантеевском лесопитомнике перешел на ежедневный режим работы. За первую неделю жители Московской области купили более 100 елей, сосен и пихт — подготовка к Новому году идет полным ходом.
    Елочный базар Ивантеевского лесопитомника перешел на работу без выходных

    Базар заработал на прошедшей неделе, рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. Купить новогоднее дерево можно с 08:00 до 17:00 в будни и с 09:00 до 16:00 в выходные.

    Итоги недели показали, что фаворит продаж — голубая ель. Она привлекает необычным цветом пушистой хвои. Почти такую же популярность завоевали сосны. Крупные ветки с длинной и мягкой хвоей выглядят необычно и привлекают тех, кто хочет разнообразия. К тому же сосны рассматривают многие семьи с детьми, потому что ее хвоя менее колючая. А привычные зеленые ели знамениты своей утонченностью и стойким запахом.

    В последние годы в лесопитомнике все чаще покупают елки и сосны с комом земли. Маленькие елочки в горшках берут в офисы и для подарков. Метровые деревья такого формата приобретают и владельцы частных домов, в которых можно выставить ель на улицу после новогодних праздников.

    Елочный базар Ивантеевского лесопитомника перешел на работу без выходных | Изображение 1
    Фото: Константин Гасанов и Ивантеевский лесопитомник

    В Ивантеевском лесопитомнике предлагают несколько тысяч новогодних деревьев разных размеров и видов. Срубленные ели и сосны отдают за тысячу рублей, сосна с комом земли обойдется как минимум в 1500 рублей, а голубые елочки высотой 90 сантиметров идут по цене от 1600 рублей.