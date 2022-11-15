Подмосковье 15 ноября 2022, 16:30 Елочные базары в Подмосковье откроются 1 декабря

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Сезон елочных базаров стартует в Подмосковье 1 декабря. Для этих целей в регионе подобрали 109 мест. Об этом в интервью ТАСС рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.

«Все елочные базары будут оформлены в едином стиле в соответствии с брендом „Зима в Подмосковье“, то есть с праздничным красочным ограждением и освещением», — рассказал зампред.

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Сезон елочных базаров продлится с 1 декабря по 10 января. В ассортименте будут ели, пихты и сосны, а также букеты из веток, лапник и подставки.

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