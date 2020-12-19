Елочные базары открылись в Красногорске

В Красногорске в субботу заработали елочные базары. Открылось более 20 точек, где можно приобрести деревья, которые станут украшением наступающего праздника.

До Нового года осталось меньше двух недель — самое время отправляться за елкой. В Красногорске деревья как на подбор. В ассортименте есть хвойные из Тамбовской и Владимирской областей, а также из Башкирии. Кроме того, продавцы торгуют датскими, канадскими и норвежскими елями и соснами.

«У нас елочки российские есть с Владимирской области и Тверской области. Есть сосна у нас, есть ель. Есть композиции маленькие связанных веточек», — рассказал «360» продавец Николай Иванов.

Стоимость новогодних деревьев колеблется от тысячи рублей за погонный метр. Еловые и сосновые лапники стоят в пределах 300 рублей. А вот у зарубежных елей цены немного выше.

По мнению продавцов, на следующей неделе от покупателей не будет отбоя. Однако и сейчас жители Красногорска активно приобретают лесных красавиц. Каждая елочная точка прошла тщательную проверку. Инспекторы осматривали ели и сам участок продажи, чтобы убедиться, что все соответствует необходимым стандартам и правилам безопасности. У каждого дерева имеется спецификация и разрешение к продаже.

Елочные базары продолжат свою работу по всему городу вплоть до 31 декабря. Однако режим работы предприниматели устанавливают самостоятельно. Некоторые дежурят на точках круглосуточно. Все места продаж оформлены в едином ярком стиле «Зима в Подмосковье».