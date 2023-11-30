Подмосковье 30 ноября 2023, 13:44 Елочные базары откроют в Химках 20 декабря Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Елочные базары откроются в Химках 20 декабря и будут работать до Нового года. Сертифицированных пунктов продажи елок будет 12: в Старых и Новых Химках, Левобережном и Подрезкове.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Купить ель или сосну в Химках можно будет по адресам: Юбилейный проспект, 36; проспект Мира, 18/5; улица Молодежная вблизи домов № 50 и № 14/30; проспект Мира около спортивного комплекса «Родина» и Ленинский проспект около парка имени Толстого.

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Также точки будут работать в микрорайоне Подрезково на улице Жаринова, 8; в микрорайоне Левобережный на Совхозной улице, 4, строение 1; на Ленинградском шоссе вблизи торгового центра «Лига» и на Юбилейном проспекте, 3А. Посмотреть, где находится ближайший елочный развал, можно на интерактивной карте.

Деревья поставляют из Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской областей.

«В Подмосковье под елочные базары уже утверждены места в 45 городских округах. Предположительно, 250 точек будет работать на территории региона — в это число входят базары на муниципальной и частной земле, а также организуемые точки у торговых центров», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Напомним, на новогодних каникулах в округе проведут около 350 концертов, фестивалей и квестов. Для активного отдыха подготовили более 50 катков и лыжных трасс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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