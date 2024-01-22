22 января 2024, 14:47
Эльмира Кахраманова из Мытищ стала чемпионкой России по самбо
Спортсменка из Мытищ Эльмира Кахраманова завоевала золото чемпионата Росси по самбо. Соревнования проходили среди молодежи до 24-х лет.
Первенство России по самбо среди молодежи прошло в городе Кстово Нижегородской области. Заслуженный мастер спорта России и чемпионка мира 2023 года Эльмира Кахраманова вновь показала свое мастерство и уверенно одержала победу.
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Подготовку к соревнованиям Эльмира проходила на сборах в Подмосковье под руководством своего тренера Юрия Гончарова. Благодаря победе самбистка вошла в обновленный состав сборной России и выступит на играх БРИКС в Казани.
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Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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