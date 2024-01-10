Подмосковье 10 января 2024, 12:02 Елку в парке Мира в Мытищах украсили жостовскими подносами Фото: Роман Яковлев

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Семь миниатюрных подносов с Жостовской фабрики декоративной росписи украсили главную елку Мытищ в парке Мира. Их мастера изготовили вручную.

Жостовская роспись — русский народный художественный промысел росписи жестяных подносов, существующий с 1825 года. Основным мотивом жостовской росписи являются цветы. В преддверии старого Нового года к украшению главной елки в парке Мира присоединились мастера знаменитой фабрики. Они создали семь миниатюрных подносов, которыми украсили главную елку города.

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Игрушками, которые отображают культурные особенности разных городов Подмосковья, украшены елки и в других округах. Например, в Павловском Посаде висят игрушки с фрагментами знаменитого платка, в Красногорске на елке разместили копии фотоаппаратов от местного завода оптических приборов, в Ликино-Дулеве — игрушки в виде автобусов и шаров с уникальной росписью.

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